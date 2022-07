Toronto (CA) : Drake en kiff avec les Backstreet Boys

Le rappeur est monté sur scène avec le boys band, dans sa ville natale de Toronto, et il a visiblement passé un très bon moment.

Sacrée surprise pour les fans des Backstreet Boys qui s’étaient rendus à leur concert à Toronto, au Canada, samedi 2 juillet 2022. Drake est monté sur scène avec le groupe, qui a collaboré avec Britney Spears, pour chanter son tube «I Want It That Way». Et dire du rappeur de 35 ans qu’il était heureux est un euphémisme.