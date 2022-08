Hip-hop : Drake est l’artiste le plus shazamé de l’histoire

À l’occasion de ses 20 ans d’existence, le service britannique, racheté par Apple en 2017, a livré le Top 20 des artistes les plus recherchés de tous les temps. À la première place, on retrouve Drake, qui s’est récemment moqué du tatouage de son père. La star a généré plus de 350 millions de Shazams, dont 17 millions rien qu’avec son morceau «One Dance». Pour l’heure, le rappeur de 35 ans n’a pas réagi à cette annonce. Il faut dire que de battre des records est une habitude pour lui. Pas plus tard que le 20 août 2022, le Canadien est devenu, grâce à «Staying Alive», le seul musicien à avoir placé trente morceaux différents dans le top 5 des ventes de singles aux États-Unis. Le précédent record, de 29 titres dont le dernier «The Long And Winding Road» sorti en 1970, était alors détenu par les Beatles.