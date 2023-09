Drake et The Weeknd: le titre créé par l’IA éligible aux Grammies

L’intelligence artificielle fait de plus en plus partie de notre quotidien. La planète musique n’y échappe pas. En avril 2023, «Heart on My Sleeve» était apparu sur le Net. On entendait sur ce titre les voix de Drake et The Weeknd. Or, aucune des deux stars n’avait participé à sa production. Ce morceau, au buzz retentissant, avait été entièrement créé grâce à l’IA, au grand dam de Drake qui s’était insurgé sur les réseaux sociaux de cette utilisation de sa voix sans son consentement. Il avait été rapidement supprimé du Net à la demande des labels des deux artistes. Près de cinq mois plus tard, le titre fait à nouveau parler de lui. Celui qui en a eu l’idée, un certain Ghostwriter, l’a soumis aux votes de l’académie des Grammy Awards dans les catégories Meilleure chanson rap et Chanson de l’année. Et, visiblement, celle qui remet les plus prestigieux trophées de la musique n’y voit absolument rien de mal.