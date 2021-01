Streaming : Drake loin devant la concurrence sur Spotify

La plateforme suédoise a fait ses comptes. Le rappeur canadien est l’artiste le plus apprécié de ses utilisateurs.

Nul doute qu’Aubrey Drake Graham, de son vrai nom, va augmenter sensiblement son score de streams en 2021. Le natif de Toronto va dévoiler en janvier «Certified Lover Boy», premier album studio du musicien depuis «Scorpion», en 2018. Cette galette est une des plus attendues de l’année, et à plus forte raison que cela fait des mois que la star ne cesse de titiller ses fans à ce sujet. À l’un d’eux, il a par exemple expliqué sur Instagram que son disque ne s’imposerait pas immédiatement. «Les gens vont détester «Certified Lover Boy» comme ils ont détesté «Views», mais la musique évolue», lui a-t-il dit. On se souvient que «Views», paru en 2016, s’était fait démolir par la critique. Cette galette est aujourd’hui la plus grande réussite commerciale du rappeur, avec plus de 7 millions de ventes dans le monde.