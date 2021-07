Baseball : Drake loue un stade de baseball pour un rendez-vous galant

Le chanteur canadien Drake a été aperçu dans le stade des Dodgers vide, à Los Angeles, en train de dîner en tête à tête.

Getty Images via AFP

Le stade des Dodgers peut contenir jusqu’à 56’000 personnes. Mais jeudi, ils n’étaient que deux et un serveur.

On peut penser qu’il n’avait pas besoin de ça pour impressionner. Pourtant, Drake a mis le paquet pour être sûr de marquer l’élue de son cœur. Jeudi, un reporter de la chaîne américaine «ABC 7» se trouvait dans un hélicoptère qui survolait le Dodgers Stadium, l’antre du club de baseball de Los Angeles.

Lui et le pilote ont eu la grande surprise de voir que le stade n’était pas vide. Une table était dressée, avec à côté un serveur prêt à exaucer les vœux des deux convives attablés.

Un peu plus tard, alors que l’histoire du rendez-vous faisait son chemin sur la Toile, la formation californienne a communiqué à ce sujet. Elle a précisé qu’un événement privé avait été organisé jeudi: «Drake a fait un don important à la fondation des Dodgers de Los Angeles afin de faire de son dîner au Dodgers stadium une réalité.»

Mais à qui revenaient tous ces honneurs?

Johanna Leia est un mannequin américain. Mais elle est surtout connue pour être la mère d’Amari Bailey, un jeune prodige américain de basket. Il évoluait jusqu’à maintenant au Sierra Canyon High School et était convoité par toutes les plus prestigieuses universités américaines. Il s’est décidé pour UCLA, une grande université de Los Angeles, qui l’a engagé et où il jouera dès l’année prochaine.