Drake présente ses nouveaux parents sur Insta

Oklahoma City : Drake présente ses nouveaux parents sur Instagram

Durant un match de basket, le rappeur a fait la connaissance d’un couple de septuagénaires qui ne semblait pas savoir qui il était.

Drake (à dr.) et ses «nouveaux parents», Renee et Jim.

Deux Américains ont fait le bonheur des réseaux sociaux mercredi 1er décembre 2021 après leur rencontre avec Drake, sous le coup d’une plainte , durant un match de basket qui se déroulait à Oklahoma City. Les personnes âgées, prénommées Renee et Jim, ont fait le buzz à la suite d’une vidéo postée sur Twitter dans laquelle ils semblaient n’avoir aucune idée de qui était la personne assise à côté d’eux.

Sur les images, on peut voir le couple se tourner vers le rappeur et ancien acteur de la série «Degrassi» au moment où il apparaît sur l’écran géant l’air de dire: «Mais vous êtes connu?» Hilare, Drake a ensuite engagé la conversation avec ses voisins et décidé de faire un selfie avec eux, qu’il a posté en story sur Instagram, indiquant qu’il s’agissait de ses «nouveaux parents».