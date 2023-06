États-Unis: Drake reçoit la clé de la ville de Memphis

Une célébrité qui reçoit la clé d’une ville, ce n’est pas une première. Meghan Thee Stallion s’est par exemple vu remettre celle de Houston, au Texas , la famille Kardashian-Jenner celle de Beverly Hills tandis que le basketteur Stephen Curry est désormais en possession de celle de Charlotte, en Caroline du Nord. Mais une star à laquelle on offre la clé d’une ville dans laquelle il n’a pas grandi et située dans un autre pays que le sien, c’est plus rare.

C’est ce qui est arrivé à Drake, qui a été honoré par les autorités de Memphis, dans le Tennessee, lundi 26 juin 2023 pour avoir contribué au rayonnement de la ville grâce à ses morceaux. Cela dit, si le rappeur canadien dont la gigantesque villa est à vendre évoque la cité dans ses productions, ce n’est pas uniquement parce qu’elle est considérée comme le berceau du blues, de la soul et du rock, mais parce qu’il a un lien particulier avec elle. Le père de la star, présent lors de la cérémonie, est en effet originaire de Memphis et Drake y a passé plusieurs semaines de vacances quand il était enfant.

La clé lui a été remise par le responsable du district 8 du comté de Shelby, auquel appartient Memphis, Mickell Lowery. «On dit toujours que la musique de Memphis touche le monde et comme je l’ai dit, tu as du sang de Memphis en toi et tu touches les gens. Tu as des Grammys, des prix, des awards, mais tout le monde n’a pas la clé du comté de Shelby. On la donne seulement à ceux que nous aimons profondément», a-t-il confié au rappeur.