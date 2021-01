Hip-hop : Drake repousse la sortie de son album tant attendu

Le rappeur a annoncé que «Certified Lover Boy» n’arriverait pas en janvier 2021 comme prévu. Il préfère se remettre de son opération au genou.

C’est la douche froide pour tous les fans du Canadien. Drake a déclaré le 21 janvier 2021, dans sa story Instagram, qu’il n’allait pas sortir son sixième disque, «Certified Lover Boy», comme prévu en janvier 2021. La galette est présentée comme étant l’une des plus attendues de l’année. Le rappeur, artiste le plus écouté de l’histoire de Spotify avec plus de 50 milliards d’écoutes, a écrit: «J’avais prévu de publier mon album ce mois, mais entre mon opération et ma rééducation, toute mon énergie est allée dans ma récupération». Drake, 34 ans, a ajouté qu’il était «heureux d’être à nouveau debout sur ses pieds»: «Je me sens bien et je suis focalisé sur l’album. Je me réjouis de le partager avec vous tous en 2021».