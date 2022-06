Drake sort un album surprise de dance music

Insolite : Drake: un album surprise de «dance music»

Le rappeur canadien a publié, à la surprise générale, «Honestly, Nevermind», dans la nuit du 16 au 17 juin 2022. Ce disque va en étonner plus d’un.

Drake surprend. Et plutôt deux fois qu’une. D’abord parce qu’il a lâché sans prévenir l’album «Honestly, Nevermind» dans la nuit du 16 au 17 juin 2022. Ensuite, et surtout, parce que ce disque détonne complètement dans la discographie du rappeur canadien de 35 ans, dont le fils aime faire des théories en français . En effet, il donne sur cette galette ce que qualifie sa maison de disques de «dance music».

Les rythmiques ou les sonorités sont house et deep-house. Pas un hasard. La star s’est entourée du DJ et producteur de renom Black Coffee pour composer plusieurs morceaux. On retrouve également au casting Carnage, réputé dans le milieu EDM, ainsi que &Me. «Honestly, Nevermind» est le septième album de Drake. Il succède à «Certified Lover Boy» (2021). Pour la promo de ce nouveau bébé, Drake a mis en images le titre «Falling Back». Le clip, un court métrage de près de dix minutes, met en scène le Canadien qui se marie successivement à une vingtaine de femmes.