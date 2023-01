Rome (I) : Drame à la maternité: «J’ai demandé de l’aide, ils me l’ont refusée»

«Je me suis retrouvée à devoir m’occuper de tout»

«De nombreuses femmes sont laissées seules dans les services en raison des restrictions anti-Covid. Les protocoles doivent être revus», estime l’Italien. De son côté, l’hôpital assure avoir tout mis en œuvre pour garantir le bien-être de l’enfant et de sa mère, qui aurait par ailleurs signé une autorisation pour garder son nouveau-né avec elle. Faux, rétorque l’intéressée dans le «Corriere della Sera». «J’ai demandé de l’aide, et ils me l’ont refusée. (…) Je me suis retrouvée à devoir m’occuper de tout. Je devais allaiter le bébé, le changer, le mettre dans le lit d’enfant à côté de moi, même si j’étais épuisée», dénonce-t-elle.