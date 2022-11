Brésil : Drame atroce dans une usine de fabrication de chips

Un effroyable drame est survenu le 17 novembre dans une usine de fabrication de chips à Perdizes (sud-est). Pour une raison que l’enquête devra déterminer, une employée de 24 ans a perdu l’équilibre et chuté sur le tapis roulant. La machine, conçue pour transporter des pommes de terre destinées à être transformées en chips, s’est inexplicablement mise en route alors qu’elle était à l’arrêt.

Conditions de travail dénoncées

Selon sa mère, Rafaela avait déménagé dans la région avec sa sœur aînée et ses cousines pour s’offrir une meilleure vie, rapporte le «Sun». La Brésilienne dit avoir appris la terrible nouvelle dans les médias, et non de la bouche des employeurs de sa fille. L’entreprise Bem Brasil Alimentos a ouvert une enquête interne. L’enterrement de la jeune femme s’est déroulé le 19 novembre.