Maroc : Drame dans un atelier: enquête envers le propriétaire

Une inondation avait fait 28 morts dans un atelier de textile, le 8 février au Maroc. Le responsable du site vient d’être incarcéré.

Vague d’indignation

Le parquet général avait «déposé une requête pour mener une enquête à l’encontre du propriétaire de cette unité et de tous ceux qui seraient impliqués dans cet incident et ce, pour homicide et blessures involontaires et violations du Code de travail», souligne la même source.