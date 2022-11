Procès de l'incendie des Tattes: isoler un fautif se révèle difficile 

Toujours à la recherche d’un éventuel responsable à qui faire endosser l’issue tragique de l’incendie du foyer pour requérants d’asile des Tattes, qui a fait un mort et quinze blessés graves en novembre 2014, le Tribunal de police entendait ce mardi l’ex-coordinateur incendie de l’Hospice général (lire l’encadré). Autrement dit, l’agent public identifié comme susceptible de personnaliser la faillite de l’Etat dans ce dossier. L’homme, qui conteste avoir commis une infraction, est prévenu d’homicide par négligence. Il lui est reproché d’avoir mal formé les résidents et les agents de sécurité à un incendie, ainsi que d’avoir omis de mener un exercice d’évacuation du bâtiment concerné.

La police ne voulait pas l’exercice

Il constate par ailleurs qu’un exercice «n’aurait pas forcément été adapté à la culture» des résidents et juge que celui mené dans d’autres bâtiments du foyer où vivaient notamment des familles, «avait créé des tensions inutiles» et de la panique pour «peu de bénéfices» pour les habitants. Sans compter une organisation extraordinairement complexe, entre projet refusé à deux reprises et pléthore d’entités tierces à aviser.

Formation tardivement créée

«Impossible» de faire respecter l’interdiction de fumer

L’interdiction de fumer et de cuisiner dans les chambres, dont le non-respect est la cause directe du drame de 2014, est également explorée par le juge. «J’étais au courant d’un problème récurrent de matériel chauffant et de cigarettes», admet le prévenu. D’ailleurs, peu avant l’incendie, une opération d’évacuation de ce matériel avait débouché sur le remplissage d’une benne pleine. Quant au tabac, «il a été rappelé aux intendants qu’ils devaient faire respecter l’interdiction», dit l’accusé, qui souligne les limites de l’exercice: «À moins de faire des contrôles de type tour de garde en prison, c’est impossible. Il faut mettre en balance l’interdiction de fumer et l’intimité du logement. Si toutes les heures vous ouvrez la porte pour faire un contrôle, ce n’est pas l’idéal.»