Canton de Neuchâtel

Les Verrières: journaliste condamné en appel

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a annulé le jugement du Tribunal de police qui acquittait un journaliste dans le traitement du double homicide des Verrières.

Cité comme témoin lors du procès en décembre, le président du Conseil suisse de la presse, Dominique von Burg, avait rappelé que «rendre la justice de manière publique est fondamentale pour la démocratie. Les restrictions doivent être très rares et répondre à un intérêt public très important». Lors d'un huis clos partiel, «le rôle du journaliste est encore plus important et son devoir d'information est accru».