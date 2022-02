Olympisme : Drapeau et hymne russes à bannir

Le CIO a exhorté toutes les Fédérations sportives à prendre des mesures contre ces deux pays, et à annuler ou délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Belarus.

De plus, le Comité exécutif demande que les drapeaux de la Russie et du Belarus ne soient pas hissés lors d’événements sportifs internationaux, et il souhaite aussi que l’hymne national de ces deux pays ne soit pas joué, précise le communiqué du CIO, qui estime que ces deux pays ont violé la trêve olympique qui court toujours après la fin des Jeux de Pékin et en attendant les Jeux paralympiques, qui doivent se dérouler à Pékin du 4 au 13 mars.