Yverdon-les-Bains : Drapeau ukrainien embarrassant pour de nouveaux mariés

Des couples ne souhaitent pas immortaliser le jour de leur mariage devant un symbole qui rappelle la guerre. La droite estime que les autorités doivent respecter la volonté des citoyens.

Comme bien d’autres communes suisses, Yverdon-les-Bains (VD) a décidé d’arborer un drapeau ukrainien sur la façade de son Hôtel-de-ville. Un signe de solidarité au peuple ukrainien depuis que le conflit armé a éclaté avec le puissant voisin russe. Mais ce soutien commence à devenir particulièrement embarrassant pour certains couples qui célèbrent leur mariage civil dans la Cité thermale. Quelques nouveaux mariés n’ont pas voulu immortaliser cet heureux événement devant le bâtiment communal car ils ne veulent pas d’un souvenir qui rappelle la guerre à cause du drapeau aux deux bandes horizontales bleu et jaune.

«La guerre n’a pas sa place un jour que l’on souhaite être une fête, symbole de l’amour et de la vie à deux», a déclaré à 24 heures un homme dont le frère s’est marié le mois passé. Un couple a même contacté les autorités communales pour émettre le souhait du retrait du drapeau ukrainien. Sans succès. Selon 24 heures et Le Matin Dimanche, l’UDC et le PLR sont favorables au respect de la volonté des personnes qui disent non au symbole bleu et jaune le jour où ils se disent oui.

Débat sur Facebook

Sur Facebook, le débat passionne le public. «J’ai remarqué le drapeau cet aprèm pendant que des gens se mariaient et je trouve qu’il n’a rien à faire là… Il n’y a pas que l’Ukraine qui a besoin de soutien. Alors ne mettons pas de drapeau pour eux, pour montrer que nous soutenons tout le monde et pas seulement l’Ukraine», a réagi un internaute. «Le drapeau ukrainien est à la mode, ça fait très politiquement correct. Mais ça n'a rien de correct! Que fait-on de la neutralité ? Que fait-on du drapeau du Yémen, de la Syrie et de tant d'autres? Et franchement, un drapeau jaune et bleu sur mes photos de mariage, non merci», a posté une femme. «Je crois que l’on appelle cela de la solidarité (…) Juste pour montrer que nous sommes bien privilégiés quand ce qui nous dérange dans nos villes c’est un drapeau de solidarité», a commenté un autre internaute.