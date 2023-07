EuroGames à Berne: polémique à cause des drapeaux LGBT

Contre le tabou dans le sport

Les EuroGames existent depuis 1992 avec une première édition à La Haye, aux Pays-Bas. La Suisse les a déjà accueillis à Zurich en 2000. Le nombre de participants varie chaque année. À Berne cette année, plus de 2000 athlètes sont inscrits dans les 20 différentes disciplines. Les compétitions sont ouvertes à toutes et tous, indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. L’événement sera ponctué par une Pride agendée samedi 29 juillet. «Les EuroGames et la Pride sont une occasion idéale pour la ville de rendre visible la communauté LGBTIQ d’une part et de se positionner comme une ville sportive cosmopolite d’autre part», écrit la Ville de Berne. «Dans le sport en particulier, des thèmes comme l’homosexualité sont encore tabous; il est d’autant plus important d’organiser de telles manifestations qui normalisent la situation», dit, lui, le président des Jeunes Vert’libéraux, Tobias Vögeli.