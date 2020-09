Football : Draxler sort le PSG du marasme

Après deux défaites, les Parisiens ont dû attendre les arrêts de jeu pour battre Metz, mercredi soir en Ligue 1 (1-0).

Avec encore un effectif réduit, avec les suspensions de Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa, et les absences de Thilo Kehrer, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, le PSG a fait le minimum syndical.

Draxler avait jusqu’ici été peu en vue sur le terrain. Et comme contre Lens et Marseille, les Rouge et Bleu ont été peu efficaces offensivement malgré une possession de balle très supérieure (75% en première période) et un siège de la surface adverse.