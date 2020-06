Il attise la polémique

Drew Brees réclame le «respect» du drapeau américain

La star de NFL ne souhaite plus que les joueurs mettent un pied à terre durant l’hymne national. Cette prise de position lui a valu les critiques de LeBron James.

«Un long chemin à parcourir»

Ces trois dernières années le genou à terre a disparu en NFL. Mais la mort de Floyd, après qu'un policier blanc eut appuyé un genou contre son cou pendant plus de huit minutes la semaine dernière à Minneapolis a ravivé la colère.

«Tout va bien avec notre pays en ce moment? Non, ce n'est pas le cas. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais je pense que le fait de se tenir debout et de respecter le drapeau avec sa main sur son coeur, c'est faire montre d'unité», a encore argué Brees, un des plus grands joueurs de l'histoire de la NFL, recordman du nombre de yards parcourus à la passe.