Villarimboud (FR) : Drifts sur le terrain de football: l’auteur et ses complices ont été interpellés

Huit personnes impliquées dans diverses infractions à la LCR et au Code pénal seront dénoncées au ministère public et au Tribunal des mineurs.

Dimanche 20 février, le FC Villarimboud a déposé plainte pour des dommages à la propriété commis sur son terrain de football. Une voiture avait en effet effectué des drifts sur la pelouse, ce qui l’a fortement endommagée. L’auteur présumé des faits, âgé de 18 ans et domicilié dans la région, a reconnu son implication. Lors des investigations, sept autres personnes, âgées entre 16 et 20 ans, toutes domiciliées dans la région, sont ressorties pour des affaires de dommages à la propriété et diverses infractions à la LCR, dont trois cas «Via Sicura». L’auteur de ces trois excès de vitesse, âgé de 20 ans, a été auditionné en présence d’un avocat.

Les dégâts ont été commis principalement dans des forêts, des champs et une cour d’école. Tous ces événements se sont passés dans le sud du canton. Pour l’heure, le montant des dégâts est estimé à plus de 10'000 francs. Les quatre mineurs, dont deux filles, et les quatre adultes seront dénoncés respectivement au Tribunal des mineurs et au ministère public fribourgeois.