«On doit toujours enjamber des corps pour rentrer chez nous»

Un problème qui touche toute la Suisse

Cette consommation devenue plus visible touche plusieurs villes de Suisse, rappelle Frank Zobel, directeur adjoint d’Addiction Suisse. La cocaïne, qui domine le marché, est devenue moins chère, entre 10 et 20 fr la dose, et touche donc aussi de nouvelles populations moins aisées. Outre les consommateurs historiques, connus, elle concerne désormais aussi des jeunes désinsérés. Ses effets peuvent être impressionnants lorsque ses consommateurs deviennent à la fois épuisés et sur-stimulés: «ils peuvent devenir désagréables, voire verbalement agressifs, mais je n’ai pas entendu parler d’agressions physiques hormis entre consommateurs ou entre consommateurs et dealers», indique Frank Zobel. Si l’été amène une mobilité plus grande chez les consommateurs, l’expert questionne par contre l’hypothèse d’un véritable «tourisme d’achat» en direction de Lausanne, comme il a par exemple pu exister vers Genève pour l’héroïne. Une proposition du PLR destinée à collaborer avec les communes d’origine des usagers a d’ailleurs été refusée.