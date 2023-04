Angleterre: Drogué à son insu, un jeune footballeur devient tétraplégique

Une nuit où tout a basculé. Footballeur en bonne santé et électricien qualifié, Daniel Cain a évité la mort de peu lors d’une soirée le 9 juin 2020. Sans doute drogué à son insu, le jeune Anglais a été victime d’un arrêt cardiaque sous les yeux de ses amis, qui ont appelé les secours. Les ambulanciers sont arrivés au plus vite, mais son cœur s’est arrêté de battre durant 24 minutes, avant que l’ancien junior d’Arsenal ne puisse être transporté inconscient à l’hôpital.

Stress post-traumatique

Après avoir passé deux ans et demi dans différents établissements hospitaliers et centre de rééducation et avoir progressé sur le plan cognitif, l’ancien junior a pu rentrer chez lui en décembre dernier. Mais il se déplace en fauteuil roulant et a besoin d’assistance en permanence, pour aller se coucher, se doucher, aller aux toilettes. Victime de stress post-traumatique, Daniel Cain souffre de troubles de l’humeur, de dépression et d’anxiété.