Valais: Drogué, sans permis et au volant d’un véhicule volé

Valais : Drogué, sans permis, en excès de vitesse et au volant d’un véhicule volé

Police cantonale VS

Jeudi vers 15 h, la police cantonale valaisanne a repéré un fourgon roulant à haute vitesse. Vérification faite, le véhicule était déclaré volé depuis la veille, dans la région de Brigue. Les agents ont dès lors intercepté la camionnette à Sierre et ont contrôlé son conducteur. Il s’agissait d’un Haut-Valaisan de 29 ans. Il était sous le coup d’un retrait de permis. De plus, il avait consommé de la cocaïne et des amphétamines. Le Ministère public a ouvert une enquête contre lui, ainsi qu’à l’encontre de deux autres personnes potentiellement impliquées. Pour l’heure, les trois suspects bénéficient de la présomption d’innocence.