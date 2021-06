Genève - Droguée, sans permis et en fuite, elle grille un feu devant la police

Genève : Sans permis, sous cocaïne, accidentée, elle cumule les délits

Une femme a grillé un feu rouge devant la police: interpellée, il s’est avéré que ce n’était, de loin, pas sa seule faute.

C’est au carrefour du Bouchet que la conductrice a dépassé la voiture de police et grillé le feu.

Dimanche 20 juin, en début d’après-midi, une voiture de police était arrêtée au feu rouge, au carrefour du Bouchet, en ville de Genève. Une automobile arrivant à vive allure dans le même sens a alors pris la voie de gauche pour dépasser les véhicules à l’arrêt, a grillé le feu et traversé le carrefour. Les policiers ont alors enclenché sirène et feux bleus et se sont lancés derrière elle, sur l’avenue Edmond-Vaucher, en face.