manque de sécurité – Droguées par piqûres, des étudiantes boycottent les discothèques

Un boycott et une pétition

En signe de protestation à ces nouvelles atteintes à leur sécurité, des étudiantes préparent une série de boycotts des discothèques et bars. Cette action déterminera à l'avance un soir dans chaque ville pour réclamer une meilleure protection. Ce boycott concerne les bars et boîtes de nuit de plus de 45 villes, dont Nottingham, Bristol, Manchester et Leeds.