La Suisse court après les nouvelles substances et en interdit dix

Si cette drogue est interdite, alors fabriquons-en une nouvelle qui lui est chimiquement proche et qui échappera aux interdictions. Voilà l’un des mécanismes après lequel courent les États dans le marché mondial des drogues de synthèse. Lundi, Swissmedic a ajouté dix nouvelles substances à sa liste des produits interdits. «Ça permettra de lutter efficacement contre la multiplication des nouvelles drogues de synthèse sur le marché noir, et, de ce fait, contre la consommation de ces substances potentiellement dangereuses pour la santé», explique Swissmedic.

Dans la liste, on trouve des cannabinoïdes de synthèse (molécules qui imitent les effets du THC), mais aussi, par exemple, le dérivé, aujourd’hui utilisé comme drogue récréative, d’un médicament de la classe des benzodiazépines (anxiolytiques), créé à la base en Union soviétique. On y trouve aussi un produit proche du LSD, destiné à remplacer un autre composé utilisé comme drogue, lui-même interdit depuis.

Exceptions médicales

Swissmedic rappelle que de nouvelles substances arrivent sans cesse sur le marché. «On ne sait ni comment elles interagissent avec d’autres substances, ni si et dans quelle mesure elles entraînent une dépendance. On ne connaît pas non plus leur degré de toxicité en cas de consommation répétée», note l’institut, qui rappelle que, depuis décembre 2011, 287 substances individuelles et quinze groupes de substances ont été interdits.