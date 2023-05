Lausanne: Drogues: la Ville accusée d’avoir imposé un local de consommation

«Rien de nébuleux»

C’est dans une ambiance électrique qu’ont eu lieu, mardi soir, les débats du conseil communal de Lausanne sur la toxicomanie et le projet-pilote de l’espace de consommation à la Riponne. Alors que la droite a reproché à l’Exécutif d’avoir mené l’affaire «en catimini», Louis Dana (PS) a mis en avant le «besoin de célérité» dans le traitement d’un dossier qui occupe Lausanne depuis plus d’une décennie. «Nous sommes la dernière grande ville de Suisse à avoir un espace de consommation sécurisé. Il n’y a rien de nébuleux. Un rapport sérieux a été fait par Unisanté. L’objectif, c’est la réduction des risques», a-t-il défendu. Pour Léonie Kovaliv (EàG), «l’espace de consommation sécurisé est un lieu d’aide et pointer du doigt les consommateurs, c’est s’éloigner des solutions pragmatiques et humaines». Aux environs de minuit, les souhaits de prise de parole ne s’étaient pas estompés. Mais les débats ne pouvant s’éterniser, la présidente du Conseil communal a mis fin à la séance. La suite des débats est prévue le 16 mai.