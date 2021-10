Bas-Valais – Droguiste condamné pour commercialisation de produits interdits

Entre juillet 2019 et juin 2021, notre homme a mis en vente, dans son maga s in où il travaille encore aujourd’hui malgré son âge, plusieurs produits interdits à la consommation. Le sexagénaire (68 ans) « a commercialisé une préparation c e nsée être e fficace contre les troubles émotionnels et l’obésité et un prétendu brûleur de graisse abdominale » , précise le Ministère public du Bas-Valais.