Etats-Unis: Droit à l’avortement: l’Amérique retient son souffle

États-Unis : Droit à l’avortement: l’Amérique retient son souffle

La Cour suprême doit rendre d’ici à la fin du mois une décision sur l’IVG qui pourrait renvoyer le pays 50 ans en arrière. État des lieux du droit et de la pratique avant cet arrêt très attendu.

Patchwork

Pauvres et minorités

Près de 50% des femmes ayant recours à une interruption de grossesse vivent sous le seuil de pauvreté et les femmes noires et hispaniques sont surreprésentées (29% et 25% respectivement). D’après les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, 92.2% des avortements ont lieu au premier trimestre.