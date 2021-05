France : Droit à l’euthanasie: près de 300 députés réclament la reprise des débats

Les discussions sur la fin de vie avaient été interrompues en avril après le dépôt de milliers d’amendements déposés par quelques élus opposés au projet de loi.

Plus de la moitié des députés de l’Assemblée nationale ont signé un courrier adressé au premier ministre Jean Castex réclamant la reprise des débats sur l’euthanasie.

Quelque 300 députés de tous bords, soit plus de la moitié de l’Assemblée nationale, ont demandé vendredi au premier ministre d’inscrire à l’ordre du jour la proposition de loi autorisant l’euthanasie, dont l’examen n’avait pu aller à son terme en avril, dans un courrier dont l’AFP a eu copie.

Plusieurs ministres, Marlène Schiappa, Olivier Dussopt et Agnès Pannier-Runacher, ont apporté leur soutien au texte qu’ils ont retwitté.

Malgré un large soutien, la proposition de loi ouvrant un droit à «une fin de vie libre et choisie» du député Olivier Falorni (groupe Libertés et territoires) n’a pu être adoptée face à des milliers d’amendements déposés par quelques élus LR et un temps contraint, le 8 avril.