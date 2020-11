Coronavirus : Droit au chômage partiel pour les employés en CDD

Le Conseil fédéral a décidé de modifier en ce sens de la loi Covid-19. Le gouvernement souhaite également supprimer le délai de carence pour bénéficier de la réduction de l’horaire de travail (RHT)

Même si les perspectives sont «un peu plus optimistes», notamment avec la perspective d’un vaccin, la situation économique reste très préoccupante, a déclaré le ministre de l’économie Guy Parmelin lors d’une conférence de presse.

Eviter des licenciements

Avec ces «extensions ciblées» des prestations de l’assurance chômage, le Conseil fédéral entend préserver des emplois et éviter des licenciements dus à la pandémie.

Guy Parmelin a rappelé que la loi comprend déjà plusieurs possibilités de recourir au chômage partiel, notamment pour les formateurs, les apprentis sous certaines conditions, ainsi que pour les personnes travaillant sous appel et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Les entreprises ont aussi la possibilité d’utiliser une procédure d’annonce simplifiée pour le recours aux RHT et une procédure sommaire pour le décompte de l’indemnité. Actuellement limitée à la fin de l’année, cette possibilité devrait être prolongée jusqu’au 31 mars 2021, a dit M. Parmelin.

Oubli du masque verbalisé

On a besoin de discipline, a déclaré le ministre des finances Ueli Maurer. L’objectif est de faire baisser le nombre des infections, «pour l’économie et, en fin de compte, pour nous tous». On peut être critique, mais le port du masque est une obligation.