Grève au Royaume-Uni: Des syndicats contestent le service minimum

«Le droit de grève est fondamental», et «cette nouvelle loi n’a pas pour objectif de préserver les services publics, il s’agit de nous remettre à notre place et de nous dissuader de demander» de meilleures conditions de travail, a dénoncé, lundi, Paul Nowak, secrétaire général de la TUC.

Un «équilibre raisonnable»

Fin juillet, le Parlement britannique avait adopté une loi instaurant un service minimum en cas de grève dans certaines professions, en particulier dans la santé ou les services d’incendie et de secours. La disposition avait été introduite par le gouvernement conservateur, alors que depuis plus d’un an, les grèves pour les salaires se sont multipliées dans de nombreux secteurs face à l’inflation.