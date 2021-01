Le Tribunal fédéral confirme qu’une personne entrée en Suisse en ayant le droit d’y travailler et d’y exercer une activité lucrative en vertu de l’accord sur la libre-circulation des personnes (ALPC) conserve ce droit si la procédure traîne et si cette autorisation ne lui est pas accordée de ce fait.

Un Jamaïcain marié à une Polonaise ainsi que ses trois enfants mineurs sont venus s’installer en Suisse le 9 mai 2016, où l’épouse et ses trois enfants ont depuis lors obtenu le droit d’avoir une autorisation d’établissement. Cette femme fit une demande de regroupement familial pour son mari le 17 mai 2016, mais la retira le 29 octobre 2017 en indiquant qu’ils étaient séparés. Le 27 mars 2018, l’homme sollicita de son côté une autorisation de séjour dans le canton de Bâle-Ville. L’Office des migrations rejeta sa demande le 28 octobre 2019 et lui ordonna de quitter le pays jusqu’au 24 novembre 2019 au plus tard. L’homme fit recours au département de justice et sécurité du canton de Bâle-Ville. Il demandait à bénéficier d’une mesure provisoire, de façon à pouvoir travailler chez un employeur durant la procédure de recours. Le Département refusa une telle mesure le 13 novembre 2019, en lui précisant qu’il lui était interdit d’exercer une activité lucrative jusqu’à la fin de la procédure de recours.

L’homme tenta sans succès un recours au Tribunal cantonal de Bâle-Ville. Même si le Département de justice et sécurité de Bâle-Ville a depuis tranché le litige et que la demande de mesure provisoire est devenue sans objet, le Tribunal fédéral (TF) entre en matière sur ce recours et l’admet. Au moment de l’entrée en Suisse, l’intéressé avait le droit d’y séjourner et d’y exercer une activité lucrative dépendante, selon l’accord sur la libre circulation des personnes (art. 3 alinéa de l’annexe I ALCP). Le fait qu’il soit resté durant 4,5 ans en Suisse sans autorisation de séjour n’est à attribuer qu’à la longueur de la procédure. Dans ce cas particulier, il convient d’appliquer par analogie les dispositions sur la prolongation d’une autorisation de séjour, soit l’art. 54 alinéa II de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), même s’il s’agit formellement de la première attribution d’une autorisation de séjour.