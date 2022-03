Divorce – Droit de visite: les sanctions pour le parent récalcitrant devront attendre

Comment faire pour que les parents respectent le droit de visite imposé par la justice en cas de divorce? Face à une motion sur ce thème très délicat déposée par le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS), le Conseil des États a décidé de ne rien décider et de suspendre ses discussions pour attendre un rapport du Conseil fédéral sur la question. Le National avait pourtant déjà approuvé le texte en mai dernier.

Dans sa motion, le Valaisan proposait que le Conseil fédéral modifie le Code pénal en introduisant une infraction si le parent divorcé qui a la garde de l’enfant – la plupart du temps la mère – refusait d’accorder un droit de visite à l’autre parent. «Certains parents n’hésitent pas, sans droit, à en refuser l’exercice par le parent non gardien», soulignait-il. «Or les spécialistes considèrent qu’il s’agit de maltraitance tant envers l’enfant qu’envers le parent évincé». Et de rappeler que le droit de visite est un droit fondamental de l’enfant, protégé par la Constitution et par le Convention européenne des droits de l’homme.