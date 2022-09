Droits politiques: Droit de vote à 16 ans, la consultation démarre

Nouvel élan civique

La commission considère que l’engagement politique des jeunes «a connu une forte progression ces derniers temps, et estime qu’il serait judicieux de leur permettre de participer plus tôt à la vie politique». Elle estime aussi que faire passer l’âge du droit de vote de 18 à 16 ans «pourrait donner un nouvel élan à l’éducation civique, parce que les élèves et les jeunes en apprentissage pourraient appliquer plus tôt les connaissances acquises lors des cours en question».