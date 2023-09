Droits des femmes: Le Mexique confirme sa volonté de dépénaliser l’avortement

Le Mexique a confirmé mercredi sa volonté de dépénaliser l’avortement au plan national, deux ans après une première décision de la Cour suprême, à contre-courant de son voisin, les États-Unis. La Cour suprême mexicaine a décidé que le «système juridique qui pénalise l’avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel» parce qu’il «viole les droits humains des femmes et des personnes en capacité de gestation».

Mexico, première juridiction d’Amérique latine à autoriser l’avortement

«Toutes les femmes et les personnes en capacité de gestation pourront avoir accès à l’avortement dans des institutions fédérales de santé», s’est félicité le Groupe d’information pour la reproduction choisie (GIRE). Le Mexique, près de 130 millions d’habitants, est un pays catholique à 80%. La séparation de l’Église et de l’État a été proclamée dès la Réforme de 1857.

Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé son arrêt Roe v. Wade qui garantissait depuis 1973 le droit constitutionnel des Américaines à avorter, et a rendu à chaque État sa liberté de légiférer en la matière. Depuis, le pays est fracturé entre la vingtaine d’États ayant interdit ou strictement restreint l’accès à l’avortement, principalement situés dans le sud et le centre du pays, et ceux des côtes qui ont adopté de nouvelles garanties.