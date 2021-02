Musique : Droits d’auteur: Taylor Swift réenregistre un ancien album

La chanteuse américaine de 31 ans ne détenait plus les droits originels de ses six premiers albums. L’album «Fearless» sortira le 9 avril prochain.

Taylor Swift clame depuis 2019 son combat pour récupérer les droits de ses six premiers albums.

La chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé jeudi qu’elle allait publier prochainement une nouvelle version de son deuxième album, «Fearless», qu’elle a réenregistré car elle ne détenait plus les droits du disque originel.

En 2019, l’artiste avait porté sur la place publique son combat pour récupérer la propriété des enregistrements de ses six premiers albums, après le rachat de son ancienne maison de disque, Big Machine, par le magnat de l’industrie musicale Scooter Braun.

Nouvelle pochette

Arrivée en fin de contrat en novembre 2018, l’artiste avait rejoint Universal et expliqué publiquement que Big Machine ne lui avait pas permis de récupérer les droits de ses enregistrements.

La musicienne de 31 ans a ajouté que l’album entier sortirait prochainement, avec une nouvelle pochette et six titres supplémentaires, qui avaient été écartés au moment du premier enregistrement, en 2007 et 2008.