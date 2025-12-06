Lors d'une rencontre avec de nouveaux ambassadeurs, le pape Léon XIV a affirmé que le Vatican ne restera pas inactif face aux injustices et inégalités dans le monde.

Droits de l’homme : Le pape Léon XIV ne restera pas les bras croisés

En mettant l’accent sur les inégalités, Léon XIV s’inscrit dans la continuité des priorités de son prédécesseur. AFP

Le pape Léon XIV a déclaré samedi aux nouveaux ambassadeurs auprès du Saint-Siège que le Vatican ne resterait pas «les bras croisés» face aux violations des droits de l’homme dans le monde.

«Je tiens à réaffirmer que le Saint-Siège ne restera pas les bras croisés face aux graves inégalités, aux injustices et aux violations des droits fondamentaux de l’homme au sein de notre communauté internationale, de plus en plus fracturée et sujette aux conflits», a affirmé Léon XIV aux treize ambassadeurs.

Les propos de Léon XIV, publiés par le Vatican, figurent parmi les plus clairs à ce jour quant à la pensée et à l’opinion du pape de nationalité américaine, élu en mai à la tête de l’Église catholique après le décès du pape François. La diplomatie du Saint-Siège, a fait valoir le pontife, est «constamment orientée au service du bien de l’humanité, notamment en faisant appel aux consciences et en restant attentif à la voix des pauvres, des personnes en situation de vulnérabilité ou marginalisées».

Dans la continuité

En mettant l’accent sur les inégalités, Léon XIV s’inscrit dans la continuité des priorités de son prédécesseur François, qui a défendu les droits des migrants et des autres populations vulnérables durant son pontificat. Léon XIV, qui a passé près de vingt ans comme missionnaire au Pérou, a dénoncé le traitement réservé aux migrants aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump, le qualifiant le mois dernier d'«extrêmement irrespectueux».

Les nouveaux ambassadeurs accrédités samedi et reçus en audience au Vatican étaient originaires d’Ouzbékistan, de Moldavie, de Bahreïn, du Sri Lanka, du Pakistan, du Libéria, de Thaïlande, du Lesotho, d’Afrique du Sud, des Fidji, de Micronésie, de Lettonie et de Finlande.

Le Saint-Siège, organe dirigeant de l’Église guidé par le pape, exerce son autorité spirituelle sur 1,4 milliard de catholiques.