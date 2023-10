Berne a enterré les sanctions contre la Chine en catimini

Berne a décidé dès le 9 décembre 2022 de «ne pas reprendre les sanctions thématiques existantes (lire encadré) jusqu'à cette date» contre la Chine, à cause «de questions juridiques non encore résolues». La NZZ am Sonntag en a reçu confirmation de la part du Département fédéral de l'économie (DEFR). Cette décision n’avait en effet pas été rendue publique. Car les Sept sages ne sont pas obligés de communiquer toutes leurs décisions, mais en décident au cas par cas, note un porte-parole.

Pesée d’intérêts

«Le Conseil fédéral a procédé à une pesée des intérêts sur la base de différents critères juridiques et de politique étrangère», explique le DEFR. La décision concerne des sanctions prises par Bruxelles en mars 2021 à l'encontre de quatre fonctionnaires chinois et d’une entreprise impliquée dans des violations des droits de l'homme contre la minorité ouïghoure. Les concernés ne peuvent plus se rendre dans les pays de l'UE et leurs éventuels avoirs sont gelés.