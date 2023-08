Un logement trop chaud donne-t-il droit à une réduction de loyer?

Les prochains jours s’annoncent une nouvelle fois très chauds. De Genève à Coire, la Confédération met en garde contre les risques liés à canicule, d’autant plus que, dans de nombreux logements, la chaleur devient vite insoutenable. C’est notamment le cas des appartements en mansarde, mais aussi des nouvelles constructions dotées de grandes baies vitrées et des bâtiments dans lesquels il n’est pas possible de créer de courants d’air. La chaleur peut alors s’accumuler jusqu’à devenir insupportable et rendre impossible un sommeil réparateur.