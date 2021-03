Football : Droits humains: la Mannschaft se mobilise aussi

Après la sélection norvégienne la veille, les Allemands ont dénoncé jeudi soir la situation des travailleurs migrants au Qatar.

«La FIFA croit en la liberté d’expression et au pouvoir du football pour susciter des changements positifs», a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis au SID, filiale sportive de l’AFP.

Cette action survient peu après la publication très commentée d’un article du quotidien britannique The Guardian affirmant que 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers des stades du Mondial depuis l’attribution de la compétition au Qatar en 2010.

«Nous voulions montrer clairement à l’opinion que nous n’ignorons pas cela», a déclaré après le match le milieu de terrain Leon Goretzka. «Nous avons nous-mêmes tracé les lettres sur nos t-shirts, nous avons une large audience et nous pouvons formidablement l’utiliser pour envoyer des signaux en faveur des valeurs que nous défendons».

La Norvège la veille

Mercredi, l’équipe de Norvège avait organisé une action similaire avant son match de qualification à Gibraltar (3-0), en portant avant le match des t-shirts proclamant: «Droits humains sur et hors du terrain».

L’entraîneur Staale Solbakken avait justifié l’initiative en affirmant: «Il s’agit de faire pression sur la FIFA pour qu’elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l’égard des autorités au Qatar, qu’elle leur impose des exigences plus strictes».