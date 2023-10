Droits: Que faire en cas de conflits de voisinage?

Que l’on habite dans un immeuble ou dans une maison individuelle, il n’est pas rare d’être en conflit avec ses voisins. Nous avons demandé à Fabian Gloor, juriste à l’Association des locataires en Suisse alémanique, ce qu’il est possible ou non de supporter de la part de ses voisins.

Quels sont mes recours lorsque mon voisin ou ma voisine d’en bas ou du haut fume sur son balcon et que les émanations entrent dans mon appartement?

Je commencerais par chercher le dialogue, car un grand nombre de fumeurs et de fumeuses n’ont pas conscience de la gêne que cela peut occasionner. Si rien n’y fait, il est possible d’en informer le gérant de l’immeuble. En définitive, il appartient au bailleur de faire en sorte que son locataire puisse jouir paisiblement de son appartement. On ne peut pas interdire à quelqu’un de fumer à l’intérieur de son logement ou sur son balcon, mais il faut faire preuve de considération.