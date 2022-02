Lucerne : Drones pour sauver les faons de la faucheuse: réseau de pilotes à venir

Des pilotes de drones proposent bénévolement de trouver les faons avant que les agricultures ne fauchent leurs champs. Un projet de réseau pour coordonner les interventions est en cours.

Les faons se cachent dans les hautes herbes. AFP

Les faons trouvent souvent refuge dans les prairies et les champs car ils sont protégés par les hautes herbes. Le problème est que lorsque les agriculteurs fauchent leurs terrains à la fin du printemps et au début de l’été, il y a un risque que les animaux soient tués ou gravement blessés car en cas de danger, l’instinct des faons les pousse à se plaquer au sol et non à s’enfuir.

Face à ce constat, de nombreux pilotes de drones de la région d’Entlebuch (LU) se sont mobilisés bénévolement pour sauver les faons de la mort. Ils effectuent diverses missions. Heinrich Felder est l’un de ces pilotes et il constate que la demande pour leur offre a augmenté. «Nous étions parfois à la limite et avons dû refuser des demandes», explique-t-il. En Suisse romande aussi, de telles initiatives ont déjà été menées à bien comme dans le canton de Vaud ou à Genève ou encore Fribourg.

Grâce à des caméras thermiques, ils peuvent repérer les faons cachés dans les champs. «En raison des différences de températures il faut utiliser la caméra thermique si possible avant les premiers rayons du soleil», dit-il. Leurs interventions dépendent aussi de la météo. Si la période de beau temps se prolonge, le fauchage s’étale et les interventions peuvent être réparties dans le temps. «L’année dernière, la période de beau s’est surtout concentrée sur deux week-ends. Nous avions dû être partout en même temps», se souvient le pilote de drone.

Créer un réseau

Actuellement, «trois pilotes sont déjà actifs», précise Heinrich Felder et quatre autres sont en formation auprès de l’association Sauvetage des faons Suisse. Ils devront passer un examen pour recevoir leur certification.

Pour être encore plus efficace et sauver le plus grand nombre de faons possible, un réseau de pilotes de drones doit être créé dans la région d’Entlebuch. «Nous voulons éviter toute souffrance animale inutile et répondre aux besoins des agriculteurs sans surcharger les pilotes», détaille Heinrich Felder. Une fois le réseau mis en place, ils partageront leur expérience. Ainsi, «d’autres régions du canton de Lucerne ou même de la Suisse devraient pouvoir reprendre ce modèle», continue-t-il.

La création d’un réseau permettra également d’alléger la charge financière des pilotes. «Un nouvel équipement coûte entre 7000 à 8000 francs», indique le pilote. Pour assurer une maintenance correcte des drones, ces derniers deviennent la propriété des pilotes et tandis que les pilotes paient eux-mêmes 40% du prix, un crowdfunding a été mis en place pour couvrir les coûts. Plus de 1000 personnes soutiennent le projet. «Je suis touché par la bienveillance et la générosité des gens à l’égard de notre projet», conclut-il.