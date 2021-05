Football : Du Bayern à la Mannschaft, comme une évidence pour Flick

L’entraîneur du Bayern Munich jusqu’à cette saison s’est engagé pour trois ans avec la Fédération allemande. Il entrera en fonction après l’Euro.

Cette nomination était attendue depuis plusieurs semaines et ne faisait que peu de doutes tant le technicien de 56 ans semblait le successeur idéal de Joachim Löw qui, après 15 ans à la tête de la Mannschaft, avait annoncé en mars vouloir arrêter après l’Euro.

Sentant la voie de la sélection allemande se libérer, Flick avait, peu de temps après la nouvelle du départ de Löw, annoncé son départ du club bavarois. La Fédération allemande (DFB) avait rapidement reconnu avoir entamé «des discussions» avec Flick, ancien adjoint de Löw entre 2006 et 2014, année du titre mondial des Allemands.

Mannschaft «bavaroise»

Arrivé sur le banc du Bayern en 2019, Flick figure parmi les entraîneurs les plus prolifiques de l’histoire du club avec sept titres remportés, dont deux championnats et une Ligue des champions (2020). Unanimement apprécié dans le vestiaire pour son écoute et empathie mais aussi des supporters pour les titres remportés, les tensions en interne semblaient cependant trop importantes pour poursuivre cette «success story».