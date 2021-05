Festival : Du beau monde dans le jardin pour le Nox Orae

Le festival Nox Orae a dévoilé quels seront les artistes qui se produiront à la fin août 2021 à La Tour-de-Peilz (VD).

Le festival Nox Orae a dévoilé le programme de son édition qui se tiendra les 27 et 28 août 2021, dans le Jardin Roussy. Parmi la dizaine de noms à l’affiche, on citera ceux de Ho99o9, terrifiant duo américain de noise rap, Stereolab, groupe légendaire d’indie pop, Tinariwen, fascinante formation touareg de blues-rock, ou encore And Also The Trees, combo britannique de post-punk qui proposera un live unique pour ses 40 ans de carrière.