Du beau monde et des nouveauté pour Le Royaume à Genève

Enfin! Après quatre ans d’attente , Le Royaume – anciennement Royaume du web – fait son retour en 2023. Les organisateurs viennent de dévoiler le nom d’une partie des stars des réseaux sociaux et des créateurs et créatrices de contenu qui feront le déplacement à Palexpo, à Genève, du 29 septembre au 1er octobre 2023.

D’Amixem à L’atelier de Roxane (qui arrive sur la RTS), en passant par Rose THR, Étienne Moustache, Le Grand JD ou encore Noholito, il y en aura pour tous les goûts durant les quatre sessions proposées dans quatre espaces dont une nouvelle scène, celle des Créateur.trice.s. Le Royaume 2023 sera également l’occasion d’assister pour la première fois à des concerts et à des DJ sets, et pas des moindres. Lorenzo (que l’on verra au Paléo ainsi qu’à l’Estivale), Mosimann, Julien Granel et Maxence seront de la partie.