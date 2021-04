Comme annoncé dimanche , Roger Federer sera la tête d'affiche du Gonet Geneva Open, qui aura lieu dans la Cité de Calvin du 15 au 22 mai. Mais le Bâlois, vainqueur à Gstaad en 2004 et à dix reprises dans sa ville de Bâle, aura fort à faire pour remporter un douzième titre ATP sur sol helvétique: dix-huit joueurs du top 50 seront également présents sur les courts genevois, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

Denis Shapovalov (ATP 14) sera la tête de série No 2 du tournoi. Le Canadien de 22 ans, quart de finaliste du dernier US Open, s'alignera pour la première fois au bout du lac et cherchera à remporter le 2e titre de sa carrière professionnelle en simple. Demi-finaliste du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Norvégien Casper Ruud (ATP 24) sera également de la partie, de même que l'Australien Alex de Minaur (ATP 25), finaliste des Swiss Indoors de Bâle en 2019 face à Federer.