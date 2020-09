Energies : Du biogaz dans le réseau lausannois

Dès janvier 2021, les Services industriels de Lausanne injecteront 10% de biogaz dans leur infrastructure de distribution. Ce dernier affiche une empreinte carbone quasi nulle.

Les Services industriels de Lausanne (SiL) font un pas de plus en direction des énergies renouvelables. Dès l’année prochaine, ils injecteront 10% de biogaz dans le gaz qu’ils distribuent.

Résidus agricoles et alimentaires

Le gaz naturel est appelé à jouer un rôle dans les années à venir en tant qu’énergie de transition, expliquent mardi les SiL dans un communiqué. Il est très peu polluant et émet 25% de CO2 en moins que le mazout. De plus, les réseaux existants peuvent également distribuer du biogaz. Ce dernier, issu de résidus agricoles et alimentaires, affiche une empreinte carbone quasi nulle.