Lausanne : Du bon son dès le début du festival Riposte!

Des concerts seront déjà immanquables le jeudi 22 juillet 2021, premier jour du festival lausannois gratuit Riposte!.

La Genevoise Priscitouf The First mettra sur orbite Riposte!.

Le jour d’ouverture du premier round de Riposte!, on suivra attentivement le concert de la jeune vaudoise Marie Vaccaro qui a sorti «Water Flow», prometteur premier EP pop-soul, en décembre 2020. Et celui de Priscitouf The First, artiste congolaise née à Genève qui donne dans le rap conscient en anglais, en lingala et en français. La chanteuse de 24 ans a dévoilé il y a cinq mois la mixtape «K.O. or Knock Chaos vol. 1», dont est extrait l’émouvant single autobiographique «Un souffle aux suivants».