La Suisse a décroché la médaille de bronze du relais mixte, mercredi aux Championnats du monde de VTT à Leogang (Autriche). La sélection helvétique, composée du Soleurois Luke Wiedmann (17 ans), du Saint-Gallois Thomas Litscher (31 ans), de la Zurichoise Sina Frei (23 ans), de la Bernoise Noelle Burri (19 ans), de la Grisonne Elisa Alvarez (17 ans) et du Neuchâtelois Alexandre Balmer (20 ans), a terminé à 2 minutes et 6 secondes de la France, victorieuse de la course. L’Italie s’est emparée de la médaille d’argent.

Septièmes lors du cinquième des six tours du parcours situé dans le Land de Salzbourg, les Helvètes ont effectué un fin de course au forceps pour réussi à se hisser sur le podium. Aux Mondiaux de 2019 au Mont Saint-Anne, au Canada, les relayeurs et relayeuses suisses, qui avaient pu compter sur la présence des ténors Jolanda Neff et Nino Schurter, avaient raflé l’or.